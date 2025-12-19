Agenzie fiscali e ministeri, nel contratto 167 euro al mese
Aumenti da 55 euro sul 2025 e 111 sul 2026, dal 2027 le cifre a regime
Il nuovo contratto per i 204.590 dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici offre aumenti a regime per 167 euro lordi al mese. Queste risorse seguiranno una scala triennale, come avviene sempre nei meccanismi contrattuali che però diventano significativi per la prima volta in questa tornata, l’unica ad avviarsi nell’anno iniziale del triennio di riferimento e non dopo.
A indicare i numeri è stata l’Aran, l’agenzia negoziale del pubblico impiego, nell’incontro con i sindacati...