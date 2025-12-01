Alloggio anni ’50 non più signorile: ok al declassamento in catasto
La Cgt di Torino avalla il salto di categoria A/1 ad A/2 con procedura Docfa. Il giudice supera le indicazioni di prassi
Un appartamento iscritto in catasto come «signorile» può essere declassato se risale agli anni 50, ha «dotazioni tecnologiche obsolete», «ascensori non a norma per i disabili», «bassa efficienza energetica» (classe F, nel caso specifico) ed è senza garage, giardino o portineria. Così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte (627/2/2025, presidente Passero, relatore Michelone) ha dato ragione ai due comproprietari di un alloggio a Torino, in zona semicentrale.Il contenzioso si...
