Autonomia differenziata, il rilancio di Calderoli e i paletti della Consulta
Slalom difficile anche sulle materie che non riguardanoi livelli essenziali
Le intese con Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria per il trasferimento delle materie cosiddette non Lep - ossia per le quali non è necessario fissare preventivamente i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale - sono pronte. Parola del ministro leghista degli Affari regionali Roberto Calderoli, che nelle scorse ore ha annunciato anche un vertice di maggioranza a breve in modo da da siglare le «pre-intese...