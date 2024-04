Dal 24 aprile attività ridotta nei Comuni che vanno al voto

La scadenza del mandato elettorale e lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo degli organi rappresentano sempre un momento frenetico nella vita degli enti locali, per la necessità di chiudere procedimenti e atti che non possono essere assunti nel periodo elettorale.

L’articolo 38, comma 5, del Dlgs 267/2000 prevede una limitazione all’attività dei consigli degli enti locali, disponendo che «i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione...