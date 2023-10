Distanze, si applica la nuova normativa più favorevole di Domenico Carola

Salvo, dove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore

I giudici della seconda sezione civile della Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28041 del 5 ottobre 2023, hanno affermato che è inammissibile l’ordine di demolizione di costruzioni che, illegittime secondo le norme in tema di distanze vigenti al momento della loro realizzazione, non lo siano più alla stregua delle norme vigenti al momento della decisione. Salvo, dove ne ricorrano le condizioni, il diritto al risarcimento dei danni prodottisi medio tempore, ossia di quelli conseguenti alla illegittimità della costruzione nel periodo compreso tra la sua costruzione e l’avvento della nuova disciplina.

Sulla vicenda che riguarda un fabbricato eretto a distanza dal confine inferiore a quella legale, le parti avevano proposto ricorso per la cassazione per violazione e omessa applicazione del regolamento edilizio approvato con Dpgr 964 del 1985 e dell’articolo 17 delle relative norme di attuazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto inapplicabile alla fattispecie la norma regolamentare locale più favorevole intervenuta dopo la realizzazione del fabbricato oggetto di causa.

La censura è fondata, alla luce del principio – che merita di essere ribadito – secondo cui “I regolamenti edilizi in materia di distanze tra costruzioni contengono norme di immediata applicazione, salvo il limite, nel caso di norme più restrittive, dei cosiddetti diritti quesiti (per cui la disciplina più restrittiva non si applica alle costruzioni che, alla data dell’entrata in vigore della normativa, possano considerarsi già sorte), e, nel caso di norme più favorevoli, dell’eventuale giudicato formatosi sulla legittimità o meno della costruzione”.