Edilizia: riparte l’Europa ma l’Italia è fanalino di coda

Il trend positivo innescato nel mondo italiano delle costruzioni grazie alla spinta dei Pnrr sembra aver esaurito la sua benzina e, purtroppo, in questi anni di crescita dinamica, il sistema non è stato in grado di completare quei cambiamenti strutturali – in termini di investimenti pubblici e privati – che sarebbero stati necessari per prolungare gli effetti dell’onda positiva e renderli strutturali.

Così, se l’industria edilizia europea sembra avviarsi verso una fase di ripresa tra il prossimo anno...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi