Fondo di garanzia debiti commerciali, rebus svincolo: Corte conti solleva una questione di massima
La Sezione regionale di controllo per le Marche sulle modalità di svincolo dell’accantonamento e, di conseguenza, sulla quantificazione della parte disponibile del risultato di amministrazione
Di fronte ai dubbi interpretativi sull’articolo 1, comma 863, della legge 145/2018 – relativo alla possibilità di liberare il Fondo di garanzia dei debiti commerciali (Fgdc) accantonato negli esercizi precedenti, anche in sede di predisposizione del rendiconto dell’esercizio in cui sia stato accertato il rispetto dei limiti fissati per la riduzione dell’indebitamento commerciale pregresso e per la tempestività dei pagamenti – la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per le Marche, ...
