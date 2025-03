Linee guida Anac non più vincolanti dopo il nuovo codice

Dopo l’entrata in vigore del Dlgs n. 36/2023 le linee guida Anac non sono più vincolanti e la stazione appaltante ha un’ampia discrezionalità non solo nella formulazione dei criteri di calcolo del punteggio di gara, ma anche nella individuazione delle formule matematiche, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di abnormità, sviamento e manifesta illogicità...

