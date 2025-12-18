Offerta anomala, motivazione rigorosa solo in caso di esclusione dell’operatore economico
Secondo il Consiglio di Stato c’è differenza se il giudizio è favorevole o sfavorevole all’operatore. Nel primo caso la motivazione potrà essere generica. Nel secondo caso deve essere sufficientemente solida e convincente per giustificare l’esclusione
Nel giudizio di anomalia dell’offerta la stazione appaltante esercita un potere di discrezionalità tecnica che può essere sindacato dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta irragionevolezza. In tale contesto, la motivazione deve esporsi in modo diverso a seconda che il giudizio sia favorevole o meno all’operatore economico: nel primo caso, potrà essere generica e per relationem sulla base delle giustificazioni fornite dall’operatore economico , diversamente, nel caso in cui sia in peius...