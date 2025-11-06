Progressioni in deroga anche nel 2026
Questa una delle conferme giunte con la stipula della preintesa del rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024
Le progressioni di carriera tra le aree di inquadramento, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno, proseguono fino al 31.12.2026. Questa una delle conferme giunte con la stipula della preintesa del rinnovo contrattuale relativo al triennio 2022-2024, che prevede la proroga del termine, in scadenza alla fine di quest’anno, entro il quale gli enti possono procedere con le “promozioni” all’area superiore dei propri dipendenti in possesso di maggiore esperienza...
Correlati
Altri provvedimenti