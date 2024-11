Ravvenna, Acciona e Rcm realizzano la diga foranea da 216 milioni

Acciona, azienda specializzata nei settori dell’ingegneria civile e dell’energia sostenibile, costruirà in consorzio con Rcm Costruzioni una diga foranea per proteggere il nuovo terminal galleggiante per usi industriali nel porto di Ravenna.

L’opera consiste in una banchina verticale in cemento armato, con una lunghezza di 880 metri e una larghezza di 22 metri. Il valore dell’intervento è di 216 milioni.

Il progetto sarà situato a 8,5 chilometri dalla costa di Punta Marina, a sud del Porto di Ravenna...