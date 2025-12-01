Fisco e contabilità

Rischio Imu sulla casa assegnata all’ex coniuge con figli maggiorenni

In vista del saldo 2025 resta aperto il tema dell’imposta nei casi di separazione

di Giorgio Gavelli

In vista della scadenza di versamento per il saldo Imu 2025, torna alla ribalta una tematica che divide i contribuenti interessati e i Comuni dove sono situati gli immobili. Oggetto del contendere è l’imposta sull’immobile assegnato dal giudice in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

La querelle fiscale

A norma dell’articolo 337-quinquies del Codice civile, «il godimento...

Correlati

Sezione 1

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità