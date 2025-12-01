Rischio Imu sulla casa assegnata all’ex coniuge con figli maggiorenni

In vista della scadenza di versamento per il saldo Imu 2025, torna alla ribalta una tematica che divide i contribuenti interessati e i Comuni dove sono situati gli immobili. Oggetto del contendere è l’imposta sull’immobile assegnato dal giudice in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.

La querelle fiscale

A norma dell’articolo 337-quinquies del Codice civile, «il godimento...