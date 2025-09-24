Riscossione, da Regioni e Comuni sì allo stralcio se opzionale
Gli enti chiedono di poter decidere se cancellare i crediti o provare a gestirli
Nessuna obiezione di principio alla cancellazione delle vecchie cartelle giudicate ormai impossibili da riscuotere: a patto però che lo stralcio sia opzionale, e che quindi sia consentito agli enti territoriali di decidere se abbandonare o meno i propri crediti più antichi, senza una replica dei meccanismi automatici del passato.
È questa in sintesi l’indicazione emersa ieri dalla riunione tecnica della Conferenza Unificata, chiamata a esaminare la relazione della commissione tecnica per l’analisi...
