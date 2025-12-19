Speciale Manovra/4. Salta tutto il pacchetto pensioni. Crisi evitata di un soffio
Nella norma il Governo decide di ritirare l’emendamento con il silenzio assenso sul Tfr e il prolungamento delle finestre d’uscita
Salta nella notte l’intero pacchetto previdenziale presentato mercoledì dal Governo nell’emendamento alla legge di bilancio. Il “niet” della Lega ferma tutto l’impianto costruito al ministero dell’Economia, con il silenzio assenso sul Tfr e i due interventi su riscatti di laurea e allungamento delle finestre per coprire le potenziali spese future per le maggiori uscite rese possibili dall’integrazione del secondo pilastro. “Vittoria”, esultano anche le opposizioni con Antonio Misiani, responsabile...