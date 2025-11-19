Urbanistica

Spetta al privato la ricostruzione dello stato legittimo di luoghi e costruzioni

Secondo i giudici amministrativi gli enti pubblici devono solo verificare la rispondenza al vero di quanto loro dichiarato

di Filippo di Mauro e Guglielmo Saporito

Spetta ai privati e ai loro tecnici ricostruire lo «stato legittimo» dei luoghi e delle costruzioni, mentre gli enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Enti parco) devono solo verificare la rispondenza al vero di quanto loro dichiarato. Questo è l’orientamento dei giudici amministrativi (da ultimo, Tar Salerno 17 novembre 2025 n.1893), che libera gli enti locali da onerose ricerche e relative responsabilità. Per modificare un immobile (o anche solo venderlo), occorre ricostruirne lo «stato legittimo...

