Tacere su un presunto abuso d’ufficio non giustifica l’espulsione dal concorso
Omettere di dichiarare nella domanda per la selezione di trovarsi sotto inchiesta per questa ipotesi di reato non causa più l’esclusione
Secondo il Tar Lazio (sentenza n. 16015/2025) omettere di dichiarare nella domanda di concorso di trovarsi sotto inchiesta per abuso d’ufficio non causa – più - l’esclusione dal concorso pubblico. La decisione si concentra sull’applicazione del meccanismo decadenziale previsto in caso di dichiarazioni non veritiere, evidenziando i limiti entro cui esso può operare. Nel caso esaminato, a rendere debole la posizione dell’Amministrazione era la recente - e discussa - abrogazione della perseguibilità...
Correlati
Lazio