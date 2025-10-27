Verifiche sul bilancio di cassa, la strategia di Arconet per aggiornare le regole

La corretta previsione del bilancio di cassa è sempre più centrale nei dibattiti sulle autonomie locali. Si ricorda che già l’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 155 del 2024, per rafforzare le misure già previste dalla Riforma 1.11 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la riduzione dei tempi di pagamento, aveva disposto che le pubbliche amministrazioni adottassero entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi