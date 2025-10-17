Accrual, come cambia il trattamento contabile degli accordi per servizi in concessione
Il concedente può iscrivere nel proprio bilancio i beni dati in concessione solo se mantiene il controllo sulle relative decisioni strategiche
Con i principi Accrual cambia il trattamento contabile degli accordi per servizi in concessione. Secondo lo standard Itas 6, l’amministrazione concedente rileva l’immobilizzazione fornita dal concessionario, ovvero le migliorie a una propria immobilizzazione esistente, come un’attività patrimoniale relativa a servizi in concessione se:
a) controlla la tipologia di servizi forniti dal concessionario, i fruitori dei servizi e la relativa tariffa o prezzo;
b) controlla, tramite la proprietà o altro valido...