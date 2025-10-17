Accrual fase pilota, la rappresentazione dei trasferimenti vincolati
Richiesta la separata indicazione di crediti per trasferimenti ottenuti e non riscossi, crediti per trasferimenti concessi, dei debiti per trasferimenti concessi e non erogati e dei debiti per trasferimenti ricevuti
I modelli di raccordo da utilizzarsi nella fase pilota di applicazione della riforma contabile Accrual, elaborati dalla Ragioneria generale dello Stato nel formato di una cartella MS-Excel, composta di vari fogli di lavoro, i quali pur contenendo relazioni e collegamenti automatici di compilazione e riclassificazione, necessitano anche di rettifiche e integrazioni ai fini dell’applicazione dei criteri di valorizzazione e di rilevazione contabile stabiliti dal quadro concettuale e dagli Itas, fra ...