Stop della Consulta alle bonifiche, Enti locali senza bussola anche sulle operazioni in corso di Federico Vanetti e Lorenzo Ugolini*

Sulle bonifiche la Consulta sbarra la strada alla devolution agli enti locali

L'impatto della pronuncia n.160: oltre alla Lombardia anche Piemonte, Toscana, Veneto avevano trasferito ai comuni funzioni in materia di risanamento dei suoli contaminati









Lo scorso 24 luglio, la Corte Costituzionale ha pubblicato la sentenza n.160/2023 che dichiara incostituzionale l'art. 5 della l.r. n. 30/2006 con cui Regione Lombardia aveva delegato ai comuni le competenze per la gestione dei procedimenti di bonifica dei suoli e delle acque ai sensi della Parte IV, Titolo V del d.lgs. n. 152/2006. La pronuncia, in particolare, è giunta dopo che la Consulta è stata investita della questione in via incidentale dal Tar Lombardia (sede di Brescia) su istanza del privato...