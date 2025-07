Sardegna, piano da 50 milioni contro le perdite idriche in 15 comuni

Un piano da 50 milioni di euro, già stanziati, per risolvere il problema delle perdite idriche che interessa diversi Comuni della Sardegna dove sono presenti le maggiori criticità. La Giunta regionale ha dato il via libera al programma di interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021-2027. Il beneficiario dei finanziamenti sarà l’Ente di governo dell’Ambito della Sardegna (Egas) per la realizzazione, attraverso il gestore del Servizio idrico integrato Abbanoa...

