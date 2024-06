Campi Flegrei, commissario e piano da 439,4 milioni

Un piano di interventi urgenti da 439,4 milioni in sei anni per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici nell’area a rischio bradisismo, per le scuole inagibili e per la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari, dalla rete idrica e fognaria ai servizi di comunicazione. Un commissario straordinario, in carica fino al 2027, per assicurare l’attuazione del programma. Contributi fino a 900 euro per chi lascia le abitazioni non agibili dopo il...

