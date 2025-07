Impianti Fer, incostituzionale il divieto con legge regionale

L’individuazione delle aree idonee e inidonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili va eseguito dall’ente territoriale applicando criteri e linee guida definiti dallo Stato e comunque l’eventuale dichiarazione di inidoneità non può costituire un divieto assoluto. Lo ha ricordato la Corte Costituzionale nella pronuncia n.134/2025 del 28 luglio con la quale ha cassato la legge della regione Calabria nel punto in cui ha disposto il divieto di realizzare impianti...

