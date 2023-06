Giubileo, gli interventi valgono 3,4 miliardi: nel piano entra anche il progetto «Roma 5G» di Manuela Perrone

Firmato il nuovo Dpcm che aggiunge 300 milioni di euro. Di questi 81,7 vanno alla metro A











È stato firmato il secondo Dpcm per il Giubileo 2025. Un decreto in nove articoli e due allegati, che sostituisce quello del 15 dicembre e approva finalmente l'intero programma aggiornato degli interventi connessi alle celebrazioni dell'Anno Santo che si aprirà nella Capitale a partire da dicembre 2024. Il pacchetto contempla sia 184 opere (alle 87 «essenziali e indifferibili» se ne aggiungono altre 97 «essenziali» da 300 milioni di euro) che valgono in tutto 2,909 miliardi di euro, di cui 1,286 ...