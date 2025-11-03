Italia, sentiment cauto e volumi in aumento per l’immobiliare

Il mercato immobiliare italiano sta performando bene, per certi versi meglio del resto d’Europa. La quota di capitale globale allocata al real estate nazionale è in costante crescita, ma l’incertezza globale pesa sulle scelte di investimento, anche in Italia. Potrebbe trattarsi più di una scelta tra debito, azioni o immobili che di una scelta tra aree geografiche. Allo stesso tempo, le asset class immobiliari sono soggette a diverse valutazioni del rischio e le considerazioni geopolitiche giocano...

