Italia, sentiment cauto e volumi in aumento per l’immobiliare
Il mercato sta performando bene, meglio di altri Paesi europei, sorpassato solo da quello spagnolo che è il più gettonato al momento. La Ricerca nei segmenti di Data center, logistica, studentati
Il mercato immobiliare italiano sta performando bene, per certi versi meglio del resto d’Europa. La quota di capitale globale allocata al real estate nazionale è in costante crescita, ma l’incertezza globale pesa sulle scelte di investimento, anche in Italia. Potrebbe trattarsi più di una scelta tra debito, azioni o immobili che di una scelta tra aree geografiche. Allo stesso tempo, le asset class immobiliari sono soggette a diverse valutazioni del rischio e le considerazioni geopolitiche giocano...