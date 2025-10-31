Lavori stradali, nel 2025 gare Anas per 2,1 miliardi di euro

«Nel 2025 abbiamo avviato gare per un valore totale di 2,1 miliardi di euro, di cui circa 1,9 miliardi pubblicati dalla direzione generale e i restanti 190 milioni di euro dalle Strutture Territoriali». Lo ha detto l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme intervenendo a Sorrento al convegno dei giovani costruttori dell’Ance. «Nel dettaglio – continua Gemme - per quanto riguarda la direzione generale, 1,36 miliardi di euro afferiscono a lavori per nuove opere, 220 milioni di euro lavori...

