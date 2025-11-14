Fisco e contabilità

L’asseverazione di debiti/crediti tra ente e partecipate è imprescindibile per la corretta determinazione degli equilibri di bilancio

Nel settore della finanza pubblica allargata, il principio della rappresentazione simmetrica e speculare delle partite creditorie e debitorie tra enti pubblici è fondamentale per assicurare la trasparenza e la corretta gestione delle risorse finanziarie

di Anna Guiducci

Tra le criticità rilevanti ai fini della corretta determinazione degli equilibri di bilancio assume specifico risalto la mancata asseverazione dei reciproci rapporti di debito/credito fra ente territoriale e soggetti partecipati. Con la delibera n. 150/2025 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna punta il dito sulle conseguenze derivanti dalla mancata o incompleta rappresentazione all’interno della relazione sulla gestione degli esiti della verifica dei crediti...

Correlati

Delibera
Fondo perdite delle partecipate, accantonamento in base alla differenza negativa tra valore e costi della produzione

Gli ultimi contenuti di Fisco e contabilità