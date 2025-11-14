L’asseverazione di debiti/crediti tra ente e partecipate è imprescindibile per la corretta determinazione degli equilibri di bilancio Nel settore della finanza pubblica allargata, il principio della rappresentazione simmetrica e speculare delle partite creditorie e debitorie tra enti pubblici è fondamentale per assicurare la trasparenza e la corretta gestione delle risorse finanziarie







