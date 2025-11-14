L’asseverazione di debiti/crediti tra ente e partecipate è imprescindibile per la corretta determinazione degli equilibri di bilancio
Nel settore della finanza pubblica allargata, il principio della rappresentazione simmetrica e speculare delle partite creditorie e debitorie tra enti pubblici è fondamentale per assicurare la trasparenza e la corretta gestione delle risorse finanziarie
Tra le criticità rilevanti ai fini della corretta determinazione degli equilibri di bilancio assume specifico risalto la mancata asseverazione dei reciproci rapporti di debito/credito fra ente territoriale e soggetti partecipati. Con la delibera n. 150/2025 la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna punta il dito sulle conseguenze derivanti dalla mancata o incompleta rappresentazione all’interno della relazione sulla gestione degli esiti della verifica dei crediti...
Parere su Dup e Bilancio 2026-28: pubblicati i nuovi schemi - Le principali novità della Legge di Bilancio 2026
di Marco Castellani (*) - Rubrica a cura di Ancrel