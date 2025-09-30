L’indennità di turno deve essere riconosciuta anche durante le giornate di ferie
La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie comprende qualsiasi importo che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore
Sussiste il diritto di un dipendente del comparto Sanità a percepire l’indennità di turno giornaliera anche durante le giornate di ferie. Lo afferma la sezione lavoro della Cassazione con l’ordinanza n. 25528 del 17 settembre.
Il fatto
Un infermiere che svolge turni di lavoro articolati su cinque giorni ha chiesto al tribunale di accertare il...
