Manovra, Garofalo (Csa): soddisfatti per legge di bilancio
Necessario rivalutare il comparto Funzioni locali dal punto di vista economico e normativo, considerando che ormai da troppi anni i dipendenti scontano un sostanzioso gap retributivo rispetto alle altre Pa
Soddisfatti per la legge di bilancio. Chi si oppone alla firma firma 2026 del contratto per le Funzioni locali non ha più pretesti. È la posizione espressa da Francesco Garofalo, segretario generale di Csa.
«Dalla lettura del testo definitivo della bozza della legge di bilancio 2026 emerge il grande successo ottenuto dalle battaglie condotte in questi mesi dal Csa per far sì che la trattativa per il rinnovo del contratto Funzioni locali portasse all’attenzione delle autorità di governo la necessità...