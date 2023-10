La Soprintendenza non può impedire l’ascensore esterno sul palazzo storico malridotto di Massimo Frontera

Nei casi di rimozione delle barriere architettoniche il Tar Piemonte spiega come bilanciare i diritti contrapposti della tutela del bene architettonico e dall’accesso all’abitazione da parte dei residenti più disagiati









Palazzo Tornielli, un edificio storico torinese di epoca barocca, è al centro della controversia sulla quale è stata chiamata a giudicare il Tar Piemonte. Tutti i vari tentativi di realizzare un ascensore esterno (ma collocato in una corte interna, non visibile dalla strada pubblica) per consentire l’accesso meccanizzato ai piani superiori da parte dei residenti si sono infranti sui dinieghi della Soprintendenza, che ha opposto l’esistenza di ben due vincoli sull’edificio risalenti agli anni ’50. Per iniziativa di alcuni residenti di oltre 70 e 80 anni che abitano ai piani alti dell’edificio l’ultimo diniego è stato impugnato al Tar Piemonte. I giudici della Prima Sezione del tribunale amministrativo regionale hanno accolto il ricorso. L’argomentazione che si può leggere nella pronuncia n.774/2023 pubblicata lo scorso 28 settembre offre un valido orientamento per valutare situazioni analoghe. Situazioni cioè in cui si rende necessario trovare una soluzione al «bilanciamento di diritti degli interessi contrapposti, da una parte, l’interesse alla tutela del bene architettonico di interesse storico costituito - nel caso specifico - dal “Palazzo Tornielli” e dall’altra parte, il diritto dei condòmini del Palazzo nella parte più fisicamente disagiata».

Tanto per cominciare, i giudici ricordano che a norma di legge l’autorizzazione alle opere di rimozione delle barriere architettoniche “può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato” e che ”il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato” (legge 13/1989, articolo 4). Nella valutazione dei giudici assume un peso rilevante le condizioni in cui versa l’edificio in questione, molto malridotto con alcune parti addirittura «al limite della collabenza». «Palazzo Tornielli - si legge infatti nella pronuncia - è una costruzione tardo barocca (realizzata tra i secoli XVII e XVIII) e il suo stato, in particolare tanto le facciate esterne ed interne quanto interni, ad esempio le pareti degli scaloni principali, lasciano indubbiamente molto a desiderare, manca qualsiasi uniformità pittorica, le tinteggiature esterne ed interne riportano vistose cadute di colore, vaste macchie di umidità che paiono aver del tutto compromesso la consistenza coloristica con la conseguenza di lasciare in vista in gran parte della struttura larghe parti di mero intonaco se non addirittura aree ridotte ai soli mattoni». Tutto questo per dire che «l’intensità del vincolo deve anche essere proporzionata allo stato attuale del manufatto e non ad impedire la realizzazione di strutture oggigiorno essenziali con il sacrificare necessità primarie, se non proprio quel nucleo essenziale del diritto alla salute se non addirittura alla salvaguardia della vita, allorché la situazione di ciò che si vuole tutelare meriti attenzioni ben diverse e cure di parti essenziali del bene che sono tra l’altro maggiormente in vista di un ascensore situato in una corte interna».

Peraltro i due vincoli, posti nel 1952 e dal 1959, «quindi rispettivamente a 71 anni ed a 64 anni fa, rammentano solo l’importanza e la differenza del palazzo, ma non indicano i contenuti del vincolo artistico, quindi la Soprintendenza ha in questa sede agito nella sua piena discrezione senza dover richiamare condizioni di tutela specifica imposte dagli antichi decreti ministeriali che hanno previsto il vincolo». Poi arriva l’affondo: «il parlare di rischi per i valori storico-architettonici derivanti dalla compatibilità fisico-chimica tra i materiali originali e i materiali che la tecnologia attuale offre, così come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, appare ad un esame anche sommario una pura petizione di principio del tutto irreale che ignora l’attuale situazione abitativa e non può certo rappresentare un danneggiamento materiale dell’immobile laddove le condizioni generali di questo sono a dir poco miserande».

Non solo: con un richiamo sorprendente - ma tutto sommato opportuno - i giudici del Tar Piemonte citano «l’ascensore realizzato a Roma per far salire i turisti sulla copertura più alta del Vittoriano in piazza Venezia». In quel caso, non solo l’edificio tutelato è incomparabilmente più importante di Palazzo Tornielli, ma l’impianto assentito dalla Soprintendenza è totalmente visibile da chiunque all’esterno. Insomma, «nel caso in esame troviamo la necessità che cinque degli abitanti del Palazzo Tornielli possano accedere alle proprie abitazioni in piena tranquillità senza rischi connessi al loro stato di salute e dall’altra troviamo due vincoli apposti rispettivamente nel 1952 e nel 1959 sullo stesso Palazzo senza la specificazione di dettagliate norme di conservazione». «Ora - concludono i giudici - tale Palazzo si trova in condizioni, anche esteriori e quindi nella massima visibilità, che sono in alcune parti al limite della collabenza, dunque nel bilanciamento specifico degli interessi rebus sic stantibus si deve ritenere che la realizzazione di un ascensore nella corte del Palazzo Tornielli non possa essere sacrificata dalla Soprintendenza, sia perché il bilanciamento concreto dei due diritti costituzionalmente garantiti, la salute dei cittadini e la conservazione dei beni culturali, trova, per la rappresentazione concreta che è stata fatta, una superiorità del diritto alla salute, sia perché il vincolo non contempla già dall’origine una proibizione come quella adottata». Conclusione: «spetterà alla Soprintendenza l’approvazione del piano negata, semmai adottando quel minimo di accorgimenti che non potranno comunque arrivare alla bocciatura di quello che si è rivelato l’unico progetto fattibile».