Mercato casa, Nomisma: +5,5% per le compravendite nel 2025
Prezzi in leggera crescita: +0,6% nell’ultimo semestre dell’anno. Grazie alla bassa inflazione sono cresciuti gli acquisti con mutuo: +25,5% tendenziale nel primo semestre
«L’attuale ciclo espansivo del settore immobiliare, avviatosi nel secondo semestre del 2024 e giunto al suo apice nel primo semestre del 2025, mostra segnali di attenuazione nella seconda metà dell’anno in corso, prospettando una crescita moderata ma costante per i prossimi tre anni». Si legge nell’osservatorio sul mercato Immobiliare 2025 di Nomisma, dedicato in particolare all’andamento del mercato nelle 13 principali città: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova...