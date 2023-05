Milano, al via la gara per gli ex Scali Farini e San Cristoforo di Paola Dezza

Si parte senza base d’asta, Fs punta a definire l’intera operazione entro fine anno









È da uno storico magazzino del 1921 che parte la riqualificazione dell’ex Scalo Farini. Oggi locali temporanei, gli spazi saranno in parte demoliti e in parte riconvertiti per fare posto alla Accademia di Brera, ben 20mila mq di campus e 3mila per uno studentato.

Agli inizi del Novecento Farini era lo scalo più grande d’Italia per il trasporto merci su rotaia. Oggi si propone come tassello di una importante rigenerazione urbana. Ultima grande area da sviluppare in città, la cui valorizzazione si dipanerà...