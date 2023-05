«No» del Viminale all'accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile di Amedeo Di Filippo

Link utili Ministero dell'interno, Circolare del 5 maggio 2023, n. 66 Circolare

É possibile la sola consultazione che deve comunque essere seguita dall'ufficiale









Non è consentito l'accesso generalizzato agli indici decennali dei registri dello stato civile ma è possibile la sola consultazione, che deve comunque essere seguita dall'ufficiale dello stato civile quando ne è fatta espressa richiesta da chi abbia interesse e il rilascio non sia vietato dalla legge. Lo afferma Dipartimento per gli affari interni e territoriali (Dait) del ministero dell'interno con la circolare n. 66/2023.

L'accesso

Tutto ha origine dall'articolo 450 del codice civile, che fissa ...