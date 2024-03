Piccole e medie opere escluse dal Pnrr, le istruzioni operative del Viminale su Regis

Giungono le risposte agli interrogativi sulle incombenze operative relative alle piccole e medie opere, dopo l’esclusione totale dal Pnrr: queste saranno totalmente finanziate con fondi nazionali e resta cruciale la rendicontazione su Regis, sebbene semplificata (per il venir meno degli obblighi connessi al Piano). Con un dettagliato comunicato, il ministero dell’Interno espone i cambiamenti apportati dal Dl 19/2024 sia per le piccole opere che per le medie e le azioni pratiche a carico dei Comuni...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi