Imu, acconto oggi alla cassa - Più tempo per il prospetto 2025

Il decreto fiscale approvato giovedì scorso dal Governo tocca anche l’Imu, ma non influisce sull’acconto in scadenza oggi. La nuova norma dà più tempo ai Comuni ritardatari per approvare il prospetto ministeriale con le aliquote per l’annualità 2025: il termine originario è scaduto lo scorso 28 febbraio, ma viene spostato al 15 settembre, salvando anche gli enti che hanno votato da marzo in avanti. Il rinvio non ha impatto sull’acconto Imu del 16 giugno, perché il versamento è riferito alla situazione...

