Ponte Stretto, Mit: delibera Cipess alla Corte dei Conti
«60 giorni di tempo per licenziarla». Per l’efficacia della delibera approvata il 6 agosto dal Cipess serve la pubblicazione in Gazzetta
«La delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto è all’attenzione della Corte dei Conti, che ha fino a 60 giorni per licenziarla. Dopo quest’ultimo passaggio potranno iniziare i lavori». Lo comunica il ministero delle Infrastrutture in una nota, segnalando la nuova tappa dell’iter verso l’apertura dei primi cantieri dell’opera. Il 6 agosto scorso il Cipess aveva approvato la delibera sul Ponte sullo Stretto, segnalando i successivi passaggi previsti dalla procedura: la redazione, a cura del Dipe, ...