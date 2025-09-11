Ponte Stretto, Cgil: no deroghe Ue a direttiva Habitat, Italia rischia infrazione
Incontro a Bruxelles tra Cgil e Commissione Ambiente dell’Ue. «Alla Corte dei Conti chiederemo di tenere conto del fatto che non esiste alcuna deroga alla direttiva da parte dell’Ue»
«L’incontro svoltosi oggi tra la Cgil e la Commissione Ambiente dell’Unione Europea, a Bruxelles, ha di fatto smascherato l’ennesimo tentativo ambiguo e pretestuoso del Governo Italiano di aggirare le normative, in questo caso europee, in materia di ambiente, annunciando la prossima apertura dei cantieri”. Lo afferma, in una nota, il segretario confederale della Cgil, Pino Gesmundo. In particolare, aggiunge il dirigente sindacale: «La relazione “Iropi”, nella quale il Governo aveva “furbescamente...