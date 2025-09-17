Quali correttivi per rendere efficace la riforma della Corte conti
In questi giorni è ripreso l’esame, da parte delle competenti Commissioni del Senato, del disegno di legge di riforma delle funzioni e dell’organizzazione della Corte dei conti. Nel corso del suo iter, l’Associazione magistrati ha avuto modo di essere audita formalmente e di potersi confrontare con i rappresentanti di Governo e Parlamento. Confida che il dialogo possa concretizzarsi in quest’ultima fase ed indurre un’ulteriore riflessione sulla formulazione di alcune disposizioni che, in disparte...