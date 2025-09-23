La manovra alla prova dei Lep
“Qui si parrà la nobilitate” del legislatore della legge di bilancio per il 2026 sulla volontà a attuare i Lep e il federalismo fiscale. Lo pensano, almeno, i sostenitori dell’attuazione della Costituzione, in particolare dell’articolo 117, comma 2 e dell’articolo 119.
Dalle diverse ipotesi redazionali si profilano interventi più o meno massicci sul Fondo di solidarietà comunale per rendere più produttiva la perequazione, resa difficile proprio a causa della mancata attuazione (dal 2009) del federalismo...