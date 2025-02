Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Emilia Romagna: promozione culturale, previsti fondi per progetti regionali o sovralocale

La Regione Emilia Romagna ha attivato il bando annualità 2025 a sostegno di progetti e attività di promozione culturale rivolti al pubblico, che si sviluppano in un territorio comprendente più Comuni o che, ospitati in un unico territorio comunale, si rivolgano a un bacino di utenza sovracomunale. Tra gli obiettivi principali vi è quello di favorire la diffusione della cultura a livello decentrato, assicurando il sostegno a manifestazioni che si caratterizzino per tradizione consolidata o per caratteri innovativi, ovvero che siano incentrate sul potenziamento e sullo sviluppo della creatività giovanile e sulla valorizzazione dei nuovi talenti. Sono ammessi alla presentazione delle domande i soggetti seguenti: Comuni del territorio regionale con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti; Unioni di Comuni del territorio regionale. Il costo minimo del progetto è di 25.000 euro. La dotazione finanziaria prevista per il presente avviso sarà determinata dalla Giunta Regionale in esito alla valutazione delle domande pervenute. Il termine per la presentazione delle domande scade martedì 11 marzo alle ore 16. Sito web

Lazio: pesca, 800mila euro per migliorare porti di sbarco e infrastrutture di vendita

La Regione Lazio ha attivato un bando per migliorare le infrastrutture destinate alle imprese della pesca in modo che queste ultime siano più competitive e resilienti, su basi più sostenibili. L’azione mira a rendere più sicure le attività di pesca, a terra nei luoghi di sbarco. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni e le Autorità Portuali. Le operazioni attivabili sono le seguenti: Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell’efficienza energetica; Investimenti in sistemi di energia rinnovabile; Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti. Il presente avviso pubblico dispone di una dotazione finanziaria pari a euro 800.000. L’investimento massimo ammissibile non potrà superare i 500.000 euro mentre l’investimento minimo i 50.000,00 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 24 marzo 2025. Sito web

Piemonte: previsti contributi la redazione di varianti agli strumenti urbanistici vigenti

La Regione Piemonte ha previsto l’erogazione di contributi in conto capitale per l’adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici vigenti. Potranno fare domanda i Comuni e le Unioni di Comuni, a seguito di specifiche previsioni di Piani, Progetti, Provvedimenti regionali approvati, oltreché i Comuni interessati da calamità naturali o da elevato rischio geologico ed ambientale per i quali la giunta regionale abbia espressamente previsto il sostegno finanziario. I contributi sono concessi alle Unioni di Comuni o alle forme associative di comuni che svolgono la funzione di pianificazione urbanistica, nella misura del 90 per cento della spesa, comprensiva di oneri, per la formazione di strumenti intercomunali, (come previsto dall’articolo 16 della Lr 56/77), nonché a tali enti e ai singoli Comuni, nella misura del 70 per cento della spesa, per la formazione dei singoli piani regolatori, comprensiva di oneri. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2025. Sito web

Puglia: attivati contributi per sostenere il programma di educazione alimentare

La Regione Puglia ha emanato un avviso rivolto ai Comuni e alla scuole che prevede la realizzazione di progetti di educazione alimentare e ambientale, volti alla conoscenza dei benefici della dieta mediterranea e alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari oggetto del presente programma. I progetti potranno prevedere l’organizzazione di workshop, convegni, laboratori ed eventi informativi sull’educazione alimentare, sui benefici della dieta mediterranea, sulla prevenzione/contrasto di patologie e miglioramento della salute umana attraverso i prodotti agroalimentari. L’obiettivo finale è promuovere attività di sensibilizzazione per una corretta e sana alimentazione, attraverso la comunicazione e il coinvolgimento dei consumatori, degli insegnati, degli studenti, degli operatori del settore sanitario e di quanti sono protagonisti delle scelte alimentari. La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso pubblico è pari a 300.000 euro. L’istanza di partecipazione deve essere presentata entro il 29 marzo 2025. Sito web

Puglia: al via i contributi per sostenere sagre, fiere e eventi enogastronomici

La Regione Puglia ha previsto l’erogazione di contributi per valorizzare e promuovere in Italia e all’estero, attraverso iniziative regionali, nazionali ed internazionali, i prodotti agroalimentari regionali di qualità, con priorità di quelli aderenti al marchio collettivo “Prodotti di Qualità” e comunque aderenti ad un sistema di qualità. Possono partecipare i Comuni e soggetti interessati alla tematica, mediante interventi di marketing territoriale e/o diffusione e comunicazione in modalità digitale, fisica ed ibrida, attraverso l’adozione di un approccio partecipativo con gli stakeholder del territorio (ad esempio consumatori, insegnanti, studenti, operatori del settore sanitario eccetera), avvalendosi anche della rete delle masserie didattiche della Puglia, quali luoghi naturali di apprendimento e divulgazione della cultura enogastronomica del territorio e di una sana e corretta alimentazione, come disciplinato dal Lr 2/2008. La dotazione finanziaria complessiva dell’avviso pubblico è pari a 350.000 euro. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 27 marzo 2025 - ore 23.59. Sito web