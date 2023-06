Sul riordino dei bonus primi movimenti anche in Parlamento di Giuseppe Latour e Giovanni Parente

La proposta: due aliquote di sconto, 60% per i capienti fiscali e 100% per i meno abbienti









Una netta divisione tra capienti e incapienti, con percentuali di agevolazione differenziate per livelli di reddito. Una revisione complessiva degli interventi agevolabili, privilegiando lavori di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico. E due aliquote di sconto fiscale al 60 e al 100 per cento. Sono gli elementi cardine della proposta di legge firmata da quattro componenti della commissione Finanze della Camera in quota Lega: Alberto Gusmeroli, Alberto Bagnai, Laura Cavandoli...