Terzo Valico dei Giovi, gara da 135,5 milioni per l’armamento ferroviario

Va in gara l’armamento ferroviario del Terzo Valico dei Giovi. Cociv ha pubblicato il bando per i lavori di esecuzione della sovrastruttura ferroviaria della Linea AV AC, dalla pk 0+333 alla pk 45+075, con le relative interconnessioni per un valore complessivo di 135.515.610 euro. Il bando rimane aperto fino al 25 luglio.





La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:



1 - COCIV - CONSORZIO COLLEGAMENTI INTEGRATI VELOCI DI GENOVA

Oggetto: Terzo valico dei Giovi - Lavori...