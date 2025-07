Messina, aggiudicati i lavori di messa in sicurezza del Castello di Tusa

Al via a Tusa, nel Messinese, l’intervento di consolidamento del costone roccioso su cui si staglia il Castello di San Giorgio. A darne notizia la Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Ufficializzato l’aggiudicatario dell’appalto: ad eseguire i lavori, in virtù di un ribasso del 33,1 per cento e per un importo di 655 mila euro, sarà la Antonino Chillè srl di Saponara (Me).

L’opera consiste nella stabilizzazione dell’area...