Firenze-Pisa-Livorno, in gara il global service di manutenzione stradale per 73 milioni

La Città metropolitana di Firenze ha pubblicato un bando per il servizio di global service di gestione e manutenzione della Strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. L’appalto, dal valore di 72.949.708 euro, prevede anche l’accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e i servizi di ingegneria extra-canone per il biennio 2026/2027. Le offerte dovranno pervenire entro il 5 settembre.



