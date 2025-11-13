Torino-Lione, appalto da 56 milioni per la stazione di Saint- Jean de Maurienne

Telt ha pubblicato l’avviso che avvia la procedura per l’affidamento dei lavori di costruzione e manutenzione della nuova stazione ferroviaria internazionale di Saint-Jean-de-Maurienne, punto di collegamento sul versante francese tra la sezione transfrontaliera della nuova ferrovia Torino-Lione e la linea storica esistente.

L’appalto, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ha un valore di 56 milioni di euro. È di competenza del cantiere operativo CO9 (opere all’aperto) di Telt e ...