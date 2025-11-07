Verona, la manutenzione e il potenziamento delle reti idriche in gara per 24,1 milioni
Bandi di lavori per le reti dell’acqua al via anche a Pesaro-Urbino (22,5 milioni) e Torino (7,2 milioni)
Arrivano dal settore idrico alcune importanti opportunità per le imprese di costruzioni. Acque Veronesi ha pubblicato un bando per i lavori di manutenzione straordinaria e piccole estensioni delle reti di distribuzione dell’acqua potabile e di raccolta e collettamento dei reflui urbani di proprietà o in gestione della società nella provincia di Verona. Il valore delle opere è di 24.120.000 euro. Il termine per il ricevimento delle offerte scade l’8 dicembre.
Marche Multiservizi appalta invece la realizzazione...