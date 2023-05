Webuild completa il nuovo centro direzionale Eni: progettato da Morphosis è certificato Leed gold di Mauro Salerno

Costato circa 170 milioni l'headquarter dalle forme sinuose si sviluppa su 65mila mq e può ospitare fino a 4.600 persone

Foto: Edoardo Montaina









Arriva al traguardo il progetto del nuovo centro direzionale Eni a san Donato Milanese. Il progetto, firmato dallo studio americano Morphosis insieme allo studio italiano Nemesi, è stato completato a 12 anni dal concorso di progettazione, con la realizzazione dell'ultimo edificio, visitato oggi in anteprima dall'amministratore delegato di Webuild Pietro Salini (azienda che ha realizzato il progetto a un costo di circa 170 milioni di euro) e dall'Ad di Eni Claudio Descalzi (insieme al presidente Giuseppe Zafarana).

Un'altra vista del nuovo headquarter Eni Foto: Edoardo Montaina

L'headquarter che sorge sui terreni di Metanopoli, storico presidio di Eni, oltre a farsi notare per le sue forme sinuose, è tra gli edifici green più innovativi al mondo e con una superficie di 65.000 mq è in grado di ospitare fino a 4.600 persone. Caratteristiche sono le facciate, che si estendono nel complesso per 40.000 mq, il cui disegno è ispirato alla Terra, visibile grazie

all'effetto ottico adottato per i rivestimenti esterni in lamiera metallica microforata ed elettro-colorata.

Il complesso è in linea con i requisiti Leed gold, la certificazione più importante al mondo per la valutazione delle caratteristiche "green" degli edifici: rivestimenti interni e pitture a bassissima emissione inquinante garantiscono la qualità dell'aria indoor; le facciate sono state realizzate con un vetro speciale a ridotta emissione termica interna; un sistema fotovoltaico esteso a tutte le coperture.

Sviluppato su tre torri collegate tra loro, il centro presenta un ampio basamento di marmo bianco, sul quale si estendono i circa 12.000 mq della grande piazza interna e le aree a verde. Delle tre torri, l'Icon Tower è la più alta (11 piani) e ospita anche il ristorante aziendale al piano terra; la Landmark Tower è la torre più grande, con una superficie di 23.700 mq distribuiti su 9 piani; la Skygarden Tower è l'edificio centrale e ospita alla sua base un salone conferenze. Le tre torri sono collegate da ponti che rappresentano elementi estetici distintivi,oltre che funzionali: le torri Landmark e Icon sono collegate tra loro da un ponte con luce di 85 metri, che diventano 68 metri per il collegamento tra la Icon e la Skygarden.