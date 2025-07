Prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco rispondono ai quesiti degli ingeneri

I grandi edifici e complessi edilizi contenenti attività terziarie (attività commerciali e ricettive, uffici, le attività di servizi, etc..) o industriali, che hanno in comune le strutture, le vie di esodo o gli impianti possono presentare la Scia antincendio per parti di attività. Lo ricorda la direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica in risposta a una serie di quesiti e di problematiche che nascono dal mettere in pratica le regole e le procedure antincendio, messi in fila dal...

