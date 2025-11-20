Abuso edilizio, c’è reato fino alle rifiniture esterne e interne

Una controversia con al centro la contestazione di un reato edilizio in un comune siciliano ha dato modo alla Corte di Cassazione di ricordare i casi in cui si realizza la permanenza del reato edilizio. Nel caso portato all’attenzione della Terza Sezione penale della Cassazione, l’interessato sosteneva che fosse maturata la prescrizione, facendo partire il termine (quinquennale) dalla data di attivazione dell’utenza per la fornitura di acqua, o al più dalla data di accertamento del fatto da parte...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi