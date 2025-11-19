Demolizione illegittima se prima non si chiude la pratica di condono
Il Tar Sardegna annulla l’ordinanza di demolizione emessa dal comune. Irrilevante l’inerzia del responsabile dell’abuso nei confronti dell’autorità preposta alla tutela del paesaggio
L’Ente locale non può emanare un’ordinanza di demolizione se prima non emette un provvedimento di diniego al condono precedentemente richiesto dall’interessato sul manufatto oggetto dell’ordinanza. Lo afferma il Tar Sardegna, accogliendo il ricorso di una residente che aveva impugnato l’ordinanza del comune relativa a un manufatto realizzato senza titolo. La vicenda riguarda un caso in cui una residente di un comune sardo aveva ottenuto il permesso di realizzare un deposito attrezzi - ottenendo il...
